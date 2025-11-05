HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF gibt am Mittwochmittag ab

Kursentwicklung

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die HOCHTIEF-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 259,20 EUR.

Die HOCHTIEF-Aktie musste um 11:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 259,20 EUR abwärts. Die HOCHTIEF-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 257,00 EUR ab. Bei 257,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 13.014 HOCHTIEF-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 268,00 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,40 Prozent könnte die HOCHTIEF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 110,30 EUR fiel das Papier am 19.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 57,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für HOCHTIEF-Aktionäre betrug im Jahr 2024 5,23 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,32 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die HOCHTIEF-Aktie bei 142,00 EUR.

HOCHTIEF veröffentlichte am 23.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,03 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,45 Mrd. EUR – ein Plus von 19,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HOCHTIEF 7,89 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den HOCHTIEF-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,30 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

