HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF tendiert am Vormittag nordwärts

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von HOCHTIEF. Die HOCHTIEF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 220,40 EUR.

Um 09:05 Uhr ging es für das HOCHTIEF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 220,40 EUR. Zwischenzeitlich stieg die HOCHTIEF-Aktie sogar auf 221,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 219,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.075 HOCHTIEF-Aktien.

Bei einem Wert von 228,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.08.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,72 Prozent über dem aktuellen Kurs der HOCHTIEF-Aktie. Am 10.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 105,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die HOCHTIEF-Aktie mit einem Verlust von 52,13 Prozent wieder erreichen.

Für HOCHTIEF-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,23 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,07 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 142,00 EUR je HOCHTIEF-Aktie an.

Am 23.07.2025 lud HOCHTIEF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 2,30 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte HOCHTIEF 4,03 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,73 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,45 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 7,89 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 05.11.2026 dürfte HOCHTIEF die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der HOCHTIEF-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,77 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

