"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
So bewegt sich HOCHTIEF

09.09.25 09:24 Uhr
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Dienstagvormittag im Minusbereich

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 223,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HOCHTIEF AG
224,20 EUR 1,20 EUR 0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:05 Uhr rutschte die HOCHTIEF-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 223,40 EUR ab. Im Tief verlor die HOCHTIEF-Aktie bis auf 223,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 224,00 EUR. Der Tagesumsatz der HOCHTIEF-Aktie belief sich zuletzt auf 1.298 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (228,60 EUR) erklomm das Papier am 19.08.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HOCHTIEF-Aktie somit 2,27 Prozent niedriger. Am 10.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 105,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 52,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HOCHTIEF-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für HOCHTIEF-Aktionäre betrug im Jahr 2024 5,23 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,07 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 142,00 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte HOCHTIEF am 23.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,03 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,73 Prozent auf 9,45 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,89 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte HOCHTIEF Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass HOCHTIEF im Jahr 2025 9,77 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie

Analysen zu HOCHTIEF AG

DatumRatingAnalyst
02.09.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
23.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
21.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
17.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
28.03.2025HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
19.02.2025HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
04.02.2025HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
08.11.2024HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2024HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
02.09.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
23.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
21.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
17.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
17.11.2017HOCHTIEF VerkaufenDZ BANK
14.11.2017HOCHTIEF VerkaufenIndependent Research GmbH
08.11.2017HOCHTIEF ReduceKepler Cheuvreux
19.10.2017HOCHTIEF VerkaufenIndependent Research GmbH
13.10.2017HOCHTIEF ReduceCommerzbank AG

