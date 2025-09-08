HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Dienstagvormittag im Minusbereich

So bewegt sich HOCHTIEF

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 223,40 EUR.

Um 09:05 Uhr rutschte die HOCHTIEF-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 223,40 EUR ab. Im Tief verlor die HOCHTIEF-Aktie bis auf 223,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 224,00 EUR. Der Tagesumsatz der HOCHTIEF-Aktie belief sich zuletzt auf 1.298 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (228,60 EUR) erklomm das Papier am 19.08.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HOCHTIEF-Aktie somit 2,27 Prozent niedriger. Am 10.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 105,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 52,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HOCHTIEF-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für HOCHTIEF-Aktionäre betrug im Jahr 2024 5,23 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,07 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 142,00 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte HOCHTIEF am 23.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,03 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,73 Prozent auf 9,45 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,89 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte HOCHTIEF Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass HOCHTIEF im Jahr 2025 9,77 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

