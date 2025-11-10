DAX23.949 +1,6%Est505.656 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,47 +4,7%Nas23.005 -0,2%Bitcoin91.755 +1,1%Euro1,1560 ±0,0%Öl63,71 ±0,0%Gold4.080 +2,0%
Aktienkurs aktuell

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF zeigt sich am Montagmittag gestärkt

10.11.25 12:04 Uhr
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF zeigt sich am Montagmittag gestärkt

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von HOCHTIEF legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,7 Prozent auf 280,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HOCHTIEF AG
281,20 EUR 8,80 EUR 3,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,7 Prozent auf 280,00 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die HOCHTIEF-Aktie bei 281,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 278,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 12.537 HOCHTIEF-Aktien.

Bei einem Wert von 284,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.11.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die HOCHTIEF-Aktie mit einem Kursplus von 1,43 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.11.2024 bei 110,30 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HOCHTIEF-Aktie derzeit noch 60,61 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,27 EUR, nach 5,23 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 154,07 EUR für die HOCHTIEF-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HOCHTIEF am 06.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,32 EUR. Im Vorjahresviertel hatte HOCHTIEF 1,90 EUR je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,74 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 8,93 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 25.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass HOCHTIEF ein EPS in Höhe von 9,93 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie

