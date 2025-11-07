HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Freitagnachmittag mit angezogener Handbremse

Aktie im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von HOCHTIEF. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die HOCHTIEF-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 274,00 EUR.

Anleger zeigten sich um 15:53 Uhr bei der HOCHTIEF-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 274,00 EUR. In der Spitze legte die HOCHTIEF-Aktie bis auf 284,00 EUR zu. Die HOCHTIEF-Aktie sank bis auf 271,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 273,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 36.237 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.

Am 07.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 284,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,65 Prozent könnte die HOCHTIEF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 110,30 EUR am 19.11.2024. Der derzeitige Kurs der HOCHTIEF-Aktie liegt somit 148,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

HOCHTIEF-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 5,23 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,39 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der HOCHTIEF-Aktie wird bei 154,07 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte HOCHTIEF am 23.07.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 9,45 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 19,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,89 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 25.02.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,17 EUR je HOCHTIEF-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie

HOCHTIEF-Aktie steigt deutlich: Prognose für operativen Konzerngewinn nach starken Zahlen erhöht

MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor 3 Jahren abgeworfen

MDAX-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor einem Jahr eingebracht