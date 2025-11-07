HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Freitagmittag freundlich

Blick auf HOCHTIEF-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von HOCHTIEF. Zuletzt sprang die HOCHTIEF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 276,20 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die HOCHTIEF-Papiere um 11:47 Uhr 0,8 Prozent. Die HOCHTIEF-Aktie zog in der Spitze bis auf 284,00 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 273,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 22.212 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.

Am 07.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 284,00 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HOCHTIEF-Aktie 2,82 Prozent zulegen. Bei 110,30 EUR fiel das Papier am 19.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 60,07 Prozent könnte die HOCHTIEF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 5,23 EUR an HOCHTIEF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,39 EUR aus. Analysten bewerten die HOCHTIEF-Aktie im Durchschnitt mit 154,07 EUR.

Am 23.07.2025 legte HOCHTIEF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,30 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,03 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 9,45 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,89 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 25.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,17 EUR je HOCHTIEF-Aktie.

