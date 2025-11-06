HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF verbilligt sich am Donnerstagmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von HOCHTIEF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 257,60 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von HOCHTIEF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:46 Uhr 1,8 Prozent auf 257,60 EUR. Die HOCHTIEF-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 253,00 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 261,40 EUR. Von der HOCHTIEF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 23.438 Stück gehandelt.

Am 09.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 268,00 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HOCHTIEF-Aktie mit einem Kursplus von 4,04 Prozent wieder erreichen. Am 19.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 110,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 57,18 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass HOCHTIEF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,32 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete HOCHTIEF 5,23 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 142,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HOCHTIEF am 23.07.2025. Das EPS lag bei 2,30 EUR. Im letzten Jahr hatte HOCHTIEF einen Gewinn von 4,03 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,73 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,45 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 7,89 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

HOCHTIEF wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je HOCHTIEF-Aktie in Höhe von 10,30 EUR im Jahr 2025 aus.

