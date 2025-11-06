HOCHTIEF-Aktie dennoch leichter: Prognose für operativen Konzerngewinn 2025 erhöht
HOCHTIEF ist für das laufende Jahr optimistischer geworden.
Werte in diesem Artikel
Der im MDAX notierte Baukonzern hob seine Prognose für den operativen Konzerngewinn im Gesamtjahr 2025 auf 750 bis 780 Millionen Euro von bislang 680 bis 730 Millionen an. Die neue Guidance-Spanne entspricht einer Steigerung von 20 bis 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr, als HOCHTIEF 625 Millionen verdient hatte. Wie HOCHTIEF erklärte, beruht die angehobene Prognose auf einer aktualisierten Einschätzung der Geschäftsentwicklung für das laufende Quartal. Der Vorstand erwarte nun vor allem aufgrund der sehr starken Gewinndynamik im Segment Turner eine Beschleunigung des operativen Gewinnwachstums im Vergleich zu den ersten neun Monaten 2025.
Die HOCHTIEF-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,68 Prozent tiefer bei 257,80 Euro.
DOW JONES
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.09.2025
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.2025
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.2025
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.2025
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.2025
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
