DAX23.968 -0,3%Est505.650 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,85 -3,6%Nas23.444 -0,2%Bitcoin88.870 -1,7%Euro1,1525 +0,3%Öl63,19 -0,6%Gold3.999 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 RENK RENK73 Lufthansa 823212 DHL Group (ex Deutsche Post) 555200 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.000er-Marke im Blick: DAX tiefer -- US-Börsen starten leichter -- Rheinmetall mit starker Bilanz -- D-Wave, Moderna, NVIDIA, Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid, AMC im Fokus
Top News
Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar
Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF. Der weltweit erste ETF, der sich der europäischen Verteidigungsindustrie widmet. Entdecken Sie EUDF

Hochtief übertrifft im Quartal klar die Markterwartungen

06.11.25 14:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HOCHTIEF AG
269,20 EUR 6,40 EUR 2,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Hochtief hat den Gewinn im dritten Quartal dank erheblich gesteigert und damit die Markterwartungen übertroffen. Der Baukonzern aus Essen profitiert von erheblichen Investitionen weltweit in Rechenzentren sowie in die Energieinfrastruktur. Hochtief habe seine Position als weltweit führender Anbieter von Spitzentechnologie-Infrastrukturprojekten, weiter ausgebaut, sagte CEO Juan Santamaria. Das diversifizierte Portfolio, robuste Projektabwicklung und ein umsichtiges Finanzmanagement haben "für eine starke Performance gesorgt".

Wer­bung

Gegen Mittag hatte Hochtief in einer Ad-hoc-Mitteilung bereits seine Gewinnprognose für 2025 angehoben. Das weltweit tätige Unternehmen rechnet mit dynamisch steigenden Gewinnen bei seiner US-Tochter Turner im laufenden Quartal und erwartet auch deshalb den operativen Konzerngewinn im Gesamtjahr 2025 zwischen 750 und 780 Millionen Euro und damit um 20 bis 25 Prozent über dem Vorjahreswert.

Im dritten Quartal verbesserte Hochtief den operativen Konzerngewinn um 22,5 Prozent auf 183 Millionen Euro, wie der Baukonzern mitteilte. Analysten hatten nach einem vom Unternehmen zusammengestellten Konsens mit 176 Millionen Euro gerechnet. Der Umsatz kletterte um 9,1 Prozent auf 9,74 Milliarden Euro. Hier hatte der Markt lediglich mit knapp 9,53 Milliarden Euro kalkuliert.

Der nominelle Gewinn, der die Basis für Dividendenzahlungen ist, verbesserte sich um 22,4 Prozent auf 175 Millionen Euro. Der Auftragseingang ging um 2,2 Prozent auf 10,5 Milliarden Euro zurück, der Bestand beläuft sich jetzt auf 69,6 Milliarden Euro. Allein der Wert des Konzernauftragsbestands an Rechenzentren habe sich in den ersten neun Monaten mehr als verdoppelt, erklärte Hochtief.

Wer­bung

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 06, 2025 08:35 ET (13:35 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf HOCHTIEF

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HOCHTIEF

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu HOCHTIEF AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu HOCHTIEF AG

DatumRatingAnalyst
02.09.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
23.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
21.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
17.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
28.03.2025HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
19.02.2025HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
04.02.2025HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
08.11.2024HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2024HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
02.09.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
23.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
21.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
17.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.11.2017HOCHTIEF VerkaufenDZ BANK
14.11.2017HOCHTIEF VerkaufenIndependent Research GmbH
08.11.2017HOCHTIEF ReduceKepler Cheuvreux
19.10.2017HOCHTIEF VerkaufenIndependent Research GmbH
13.10.2017HOCHTIEF ReduceCommerzbank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HOCHTIEF AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen