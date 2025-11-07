HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF präsentiert sich am Freitagvormittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die HOCHTIEF-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 279,00 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die HOCHTIEF-Papiere um 09:06 Uhr 1,8 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die HOCHTIEF-Aktie bisher bei 279,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 273,00 EUR. Der Tagesumsatz der HOCHTIEF-Aktie belief sich zuletzt auf 4.912 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 279,00 EUR erreichte der Titel am 07.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HOCHTIEF-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 19.11.2024 auf bis zu 110,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 60,47 Prozent könnte die HOCHTIEF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für HOCHTIEF-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,23 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,39 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die HOCHTIEF-Aktie bei 142,00 EUR.

Am 23.07.2025 hat HOCHTIEF die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,03 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,73 Prozent auf 9,45 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,89 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von HOCHTIEF wird am 25.02.2026 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass HOCHTIEF im Jahr 2025 10,17 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

