HOCHTIEF im Fokus

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

06.11.25 16:08 Uhr
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von HOCHTIEF legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 267,80 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die HOCHTIEF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 267,80 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die HOCHTIEF-Aktie bei 278,60 EUR. Bei 261,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 82.594 HOCHTIEF-Aktien gehandelt.

Am 06.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 278,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die HOCHTIEF-Aktie damit 3,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 19.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 110,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 58,81 Prozent.

HOCHTIEF-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 5,23 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,32 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 142,00 EUR je HOCHTIEF-Aktie aus.

Am 23.07.2025 lud HOCHTIEF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 2,30 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,03 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HOCHTIEF im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,45 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 7,89 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 25.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der HOCHTIEF-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,30 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

