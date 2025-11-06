HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF tendiert am Donnerstagvormittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von HOCHTIEF. Die HOCHTIEF-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 259,00 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 259,00 EUR. Das bisherige Tagestief markierte HOCHTIEF-Aktie bei 253,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 261,40 EUR. Der Tagesumsatz der HOCHTIEF-Aktie belief sich zuletzt auf 8.957 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 268,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der HOCHTIEF-Aktie. Bei einem Wert von 110,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2024). Mit einem Kursverlust von 57,41 Prozent würde die HOCHTIEF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass HOCHTIEF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,32 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete HOCHTIEF 5,23 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der HOCHTIEF-Aktie wird bei 142,00 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HOCHTIEF am 23.07.2025. Das EPS lag bei 2,30 EUR. Im letzten Jahr hatte HOCHTIEF einen Gewinn von 4,03 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,45 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,89 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 25.02.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass HOCHTIEF im Jahr 2025 10,30 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

