HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Vormittag mit Kurseinbußen

21.11.25 09:22 Uhr
Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von HOCHTIEF gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,5 Prozent auf 283,40 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HOCHTIEF AG
284,20 EUR -0,60 EUR -0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von HOCHTIEF gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 2,5 Prozent auf 283,40 EUR abwärts. Bei 280,80 EUR markierte die HOCHTIEF-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 282,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.350 HOCHTIEF-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 298,80 EUR erreichte der Titel am 13.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der HOCHTIEF-Aktie ist somit 5,43 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2024 bei 114,00 EUR. Mit einem Kursverlust von 59,77 Prozent würde die HOCHTIEF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten HOCHTIEF-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,23 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,43 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 154,07 EUR für die HOCHTIEF-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HOCHTIEF am 06.11.2025. Das EPS lag bei 2,32 EUR. Im letzten Jahr hatte HOCHTIEF einen Gewinn von 1,90 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 9,74 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 9,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,93 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 25.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem HOCHTIEF-Gewinn in Höhe von 10,50 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie

Analysen zu HOCHTIEF AG

DatumRatingAnalyst
07.11.2025HOCHTIEF Market-PerformBernstein Research
06.11.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
02.09.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
23.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
