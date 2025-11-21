DAX23.150 -0,6%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,19 -7,8%Nas22.078 -2,2%Bitcoin71.402 -5,0%Euro1,1508 -0,2%Öl62,34 -1,4%Gold4.037 -1,0%
Blick auf Aktienkurs

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Mittag im Ausverkauf

21.11.25 12:04 Uhr
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Mittag im Ausverkauf

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 6,3 Prozent auf 272,40 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von HOCHTIEF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 6,3 Prozent auf 272,40 EUR. Der Kurs der HOCHTIEF-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 268,40 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 282,20 EUR. Bisher wurden heute 36.986 HOCHTIEF-Aktien gehandelt.

Am 13.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 298,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2024 bei 114,00 EUR. Mit einem Kursverlust von 58,15 Prozent würde die HOCHTIEF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

HOCHTIEF-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 5,23 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,43 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die HOCHTIEF-Aktie bei 154,07 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte HOCHTIEF am 06.11.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,32 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. HOCHTIEF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,74 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,93 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 25.02.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass HOCHTIEF im Jahr 2025 10,50 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie

Analysen zu HOCHTIEF AG

DatumRatingAnalyst
07.11.2025HOCHTIEF Market-PerformBernstein Research
06.11.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
02.09.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
23.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
