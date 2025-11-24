DAX23.282 +0,8%Est505.532 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,66 -0,5%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.528 -1,2%Euro1,1531 +0,1%Öl62,07 -0,7%Gold4.073 +0,2%
Zinshoffnungen: DAX zieht an -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- DroneShield im Visier von Shortsellern -- Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, Strategy im Fokus
Fokus auf Aktienkurs

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Montagvormittag fester

24.11.25 09:25 Uhr
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Montagvormittag fester

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,6 Prozent auf 277,00 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,6 Prozent auf 277,00 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die HOCHTIEF-Aktie bisher bei 279,20 EUR. Bei 273,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.028 HOCHTIEF-Aktien.

Am 13.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 298,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,87 Prozent könnte die HOCHTIEF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2024 auf bis zu 115,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 58,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

HOCHTIEF-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,23 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,43 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 154,07 EUR für die HOCHTIEF-Aktie.

HOCHTIEF ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,32 EUR, nach 1,90 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,74 Mrd. EUR – ein Plus von 9,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HOCHTIEF 8,93 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 25.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den HOCHTIEF-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,50 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen