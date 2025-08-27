HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Freitagmittag auf grünem Terrain

Blick auf HOCHTIEF-Kurs

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die HOCHTIEF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 216,80 EUR.

Um 11:40 Uhr wies die HOCHTIEF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 216,80 EUR nach oben. In der Spitze legte die HOCHTIEF-Aktie bis auf 218,00 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 216,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 5.153 HOCHTIEF-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 228,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.08.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 105,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 51,34 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,07 EUR, nach 5,23 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 142,00 EUR an.

Am 23.07.2025 legte HOCHTIEF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,30 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte HOCHTIEF ein EPS von 4,03 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,45 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 7,89 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je HOCHTIEF-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 9,77 EUR fest.

