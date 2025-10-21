DAX24.300 +0,2%Est505.682 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,37 -1,6%Nas22.951 -0,2%Bitcoin95.907 +0,9%Euro1,1606 -0,4%Öl60,68 -0,4%Gold4.127 -5,3%
Trump setzt auf Handelsdeal: DAX auf Richtungssuche -- Wall Street uneins -- Netflix vor Bilanz -- Meta, Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon, Rüstungswserte, Beyond Meat im Fokus
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Nachmittag mit Kurseinbußen

21.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die HOCHTIEF-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,7 Prozent auf 252,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HOCHTIEF AG
252,00 EUR -7,60 EUR -2,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 252,20 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die HOCHTIEF-Aktie bis auf 251,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 260,80 EUR. Bisher wurden heute 13.171 HOCHTIEF-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 268,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.10.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HOCHTIEF-Aktie somit 5,90 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2024 (110,30 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 56,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für HOCHTIEF-Aktionäre betrug im Jahr 2024 5,23 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,08 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 142,00 EUR an.

HOCHTIEF veröffentlichte am 23.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 2,30 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HOCHTIEF 4,03 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 9,45 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HOCHTIEF 7,89 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von HOCHTIEF veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 05.11.2026 dürfte HOCHTIEF die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 9,73 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

