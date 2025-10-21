DAX24.278 +0,1%Est505.682 ±0,0%MSCI World4.344 ±-0,0%Top 10 Crypto14,83 -5,1%Nas22.991 +1,4%Bitcoin92.982 -2,1%Euro1,1630 -0,1%Öl60,75 -0,3%Gold4.298 -1,4%
Aktie im Blick

HOCHTIEF Aktie News: Anleger greifen bei HOCHTIEF am Dienstagvormittag zu

21.10.25 09:22 Uhr
HOCHTIEF Aktie News: Anleger greifen bei HOCHTIEF am Dienstagvormittag zu

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 260,80 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HOCHTIEF AG
258,00 EUR -1,60 EUR -0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die HOCHTIEF-Papiere um 09:06 Uhr 0,6 Prozent. Im Tageshoch stieg die HOCHTIEF-Aktie bis auf 261,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 260,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.074 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 268,00 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,76 Prozent könnte die HOCHTIEF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 19.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 110,30 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 57,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HOCHTIEF-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 5,23 EUR an HOCHTIEF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,08 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 142,00 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HOCHTIEF am 23.07.2025. Das EPS belief sich auf 2,30 EUR gegenüber 4,03 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat HOCHTIEF 9,45 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,89 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte HOCHTIEF am 06.11.2025 präsentieren. Am 05.11.2026 wird HOCHTIEF schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,73 EUR je HOCHTIEF-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen