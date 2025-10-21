HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF verliert am Mittag

So entwickelt sich HOCHTIEF

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 255,40 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die HOCHTIEF-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 255,40 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die HOCHTIEF-Aktie bis auf 255,00 EUR. Bei 260,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der HOCHTIEF-Aktie belief sich zuletzt auf 5.863 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 268,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.10.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die HOCHTIEF-Aktie derzeit noch 4,93 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.11.2024 bei 110,30 EUR. Mit Abgaben von 56,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,08 EUR, nach 5,23 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 142,00 EUR an.

Am 23.07.2025 hat HOCHTIEF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,30 EUR. Im Vorjahresviertel hatte HOCHTIEF 4,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat HOCHTIEF 9,45 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,89 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von HOCHTIEF.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 9,73 EUR je HOCHTIEF-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie

MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HOCHTIEF von vor 5 Jahren verdient

HOCHTIEF-Aktie zieht an: Großen Nuklearauftrag in Großbritannien gesichert

So will die EU die Wirtschaft mit KI fit machen