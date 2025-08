Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Nachmittag auf rotem Terrain

Kurs der Home Depot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 319,60 EUR ab.

Um 15:39 Uhr fiel die Home Depot-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 319,60 EUR ab. Bei 316,10 EUR markierte die Home Depot-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 321,40 EUR. Von der Home Depot-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 487 Stück gehandelt.

Am 06.12.2024 markierte das Papier bei 412,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 293,10 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 9,00 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,16 USD.

Home Depot veröffentlichte am 20.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 3,45 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,63 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,44 Prozent auf 39,86 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 36,42 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.08.2025 erfolgen. Home Depot dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.08.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 14,99 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

