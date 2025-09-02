DAX23.580 +0,4%ESt505.323 +0,6%Top 10 Crypto15,84 ±0,0%Dow45.175 -0,3%Nas21.519 +1,1%Bitcoin95.507 -0,1%Euro1,1675 +0,3%Öl67,64 -2,1%Gold3.562 +0,8%
DAX zieht an -- Wall Street uneins -- US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab -- Rheinmetall, Siemens Energy, DroneShield, Alibaba, adidas, CoreWeave, Lufthansa im Fokus
Politische Verunsicherungen: DAX versucht nach Vortagesknick Stabilisierung - die Gründe
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT uneins: Experten bleiben optimistisch für Rheinmetall
Kursentwicklung

Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot tendiert am Mittwochnachmittag nahe Vortagesschluss

03.09.25 16:10 Uhr
Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Home Depot. Bei der Home Depot-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 348,15 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Home Depot Inc., The
351,35 EUR 1,85 EUR 0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel kam die Home Depot-Aktie um 15:43 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 348,15 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Home Depot-Aktie bisher bei 348,15 EUR. In der Spitze fiel die Home Depot-Aktie bis auf 345,30 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 346,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 17 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Am 06.12.2024 markierte das Papier bei 412,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 293,10 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,81 Prozent.

Nachdem Home Depot seine Aktionäre 2025 mit 9,00 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,12 USD je Aktie ausschütten.

Home Depot gewährte am 19.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,58 USD, nach 4,60 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,87 Prozent auf 45,28 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 43,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Home Depot wird am 18.11.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 17.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Home Depot im Jahr 2026 14,99 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Niloo / Shutterstock.com

Nachrichten zu Home Depot Inc., The

DatumMeistgelesen
Analysen zu Home Depot Inc., The

DatumRatingAnalyst
26.02.2025Home Depot VerkaufenDZ BANK
18.05.2022Home Depot BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.03.2021Home Depot OutperformCredit Suisse Group
19.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
18.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
18.05.2022Home Depot BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.03.2021Home Depot OutperformCredit Suisse Group
19.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
18.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
17.08.2020Home Depot OutperformCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
20.08.2019Home Depot NeutralCredit Suisse Group
16.07.2019Home Depot HoldGabelli & Co
19.08.2015Home Depot HoldDeutsche Bank AG
17.11.2014Home Depot HoldCanaccord Adams
15.11.2012Home Depot neutralNomura
DatumRatingAnalyst
26.02.2025Home Depot VerkaufenDZ BANK
19.03.2008Home Depot DowngradeMorgan Keegan & Co., Inc.
18.07.2007Home Depot reduceUBS
11.07.2007Home Depot fern haltenFrankfurter Tagesdienst
21.05.2007Home Depot reduceUBS

