Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot tendiert am Mittwochnachmittag nahe Vortagesschluss

Kursentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Home Depot. Bei der Home Depot-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 348,15 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Home Depot-Aktie um 15:43 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 348,15 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Home Depot-Aktie bisher bei 348,15 EUR. In der Spitze fiel die Home Depot-Aktie bis auf 345,30 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 346,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 17 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Am 06.12.2024 markierte das Papier bei 412,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 293,10 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,81 Prozent.

Nachdem Home Depot seine Aktionäre 2025 mit 9,00 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,12 USD je Aktie ausschütten.

Home Depot gewährte am 19.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,58 USD, nach 4,60 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,87 Prozent auf 45,28 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 43,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Home Depot wird am 18.11.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 17.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Home Depot im Jahr 2026 14,99 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Home Depot mit verhaltenem Umsatzwachstum in Q2 - Jahresprognose bestätigt - Aktie springt an

Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: Über diese Dividende können sich Home Depot-Anleger freuen

Diese Veränderungen hat Starinvestor Ken Fisher im ersten Quartal 2025 an seinem Depot vorgenommen