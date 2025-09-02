DAX23.768 +0,7%ESt505.348 +0,4%Top 10 Crypto15,49 -1,6%Dow45.436 +0,4%Nas21.571 +0,3%Bitcoin94.266 -1,6%Euro1,1639 -0,2%Öl67,06 -0,5%Gold3.545 -0,4%
Aktienkurs im Fokus

Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

04.09.25 16:10 Uhr
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Home Depot. Zuletzt stieg die Home Depot-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 351,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Home Depot Inc., The
350,10 EUR -1,25 EUR -0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Home Depot-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:42 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 351,60 EUR. Kurzfristig markierte die Home Depot-Aktie bei 351,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 349,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 120 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Am 06.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 412,10 EUR an. 17,21 Prozent Plus fehlen der Home Depot-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 293,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Home Depot-Aktie mit einem Verlust von 16,64 Prozent wieder erreichen.

Home Depot-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 9,00 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,12 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Home Depot am 19.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,60 USD je Aktie generiert. Home Depot hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 45,28 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 43,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Home Depot am 18.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 17.11.2026.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Home Depot-Gewinn in Höhe von 14,99 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

mehr Analysen