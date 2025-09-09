Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot gibt am Mittwochabend nach

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im BMN-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 352,35 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach unten. In der BMN-Sitzung verlor die Aktie um 20:19 Uhr 0,9 Prozent auf 352,35 EUR. Im Tief verlor die Home Depot-Aktie bis auf 352,05 EUR. Den BMN-Handel startete das Papier bei 353,85 EUR. Im BMN-Handel wechselten bis jetzt 117 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Am 06.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 412,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,10 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 293,85 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Home Depot-Aktie 19,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Home Depot-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,00 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,12 USD aus.

Am 19.08.2025 hat Home Depot in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 4,58 USD gegenüber 4,60 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 45,28 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 43,18 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Home Depot am 18.11.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,99 USD je Home Depot-Aktie belaufen.

