Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot gibt am Mittwochabend nach
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im BMN-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 352,35 EUR abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach unten. In der BMN-Sitzung verlor die Aktie um 20:19 Uhr 0,9 Prozent auf 352,35 EUR. Im Tief verlor die Home Depot-Aktie bis auf 352,05 EUR. Den BMN-Handel startete das Papier bei 353,85 EUR. Im BMN-Handel wechselten bis jetzt 117 Home Depot-Aktien den Besitzer.
Am 06.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 412,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,10 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 293,85 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Home Depot-Aktie 19,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Home Depot-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,00 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,12 USD aus.
Am 19.08.2025 hat Home Depot in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 4,58 USD gegenüber 4,60 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 45,28 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 43,18 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Home Depot am 18.11.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,99 USD je Home Depot-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie
Home Depot mit verhaltenem Umsatzwachstum in Q2 - Jahresprognose bestätigt - Aktie springt an
Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: Über diese Dividende können sich Home Depot-Anleger freuen
Diese Veränderungen hat Starinvestor Ken Fisher im ersten Quartal 2025 an seinem Depot vorgenommen
Übrigens: Home Depot und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Home Depot
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Home Depot
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com
Nachrichten zu Home Depot Inc., The
Analysen zu Home Depot Inc., The
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.02.2025
|Home Depot Verkaufen
|DZ BANK
|18.05.2022
|Home Depot Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.03.2021
|Home Depot Outperform
|Credit Suisse Group
|19.08.2020
|Home Depot buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.2020
|Home Depot buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.05.2022
|Home Depot Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.03.2021
|Home Depot Outperform
|Credit Suisse Group
|19.08.2020
|Home Depot buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.2020
|Home Depot buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.2020
|Home Depot Outperform
|Credit Suisse Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2019
|Home Depot Neutral
|Credit Suisse Group
|16.07.2019
|Home Depot Hold
|Gabelli & Co
|19.08.2015
|Home Depot Hold
|Deutsche Bank AG
|17.11.2014
|Home Depot Hold
|Canaccord Adams
|15.11.2012
|Home Depot neutral
|Nomura
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.02.2025
|Home Depot Verkaufen
|DZ BANK
|19.03.2008
|Home Depot Downgrade
|Morgan Keegan & Co., Inc.
|18.07.2007
|Home Depot reduce
|UBS
|11.07.2007
|Home Depot fern halten
|Frankfurter Tagesdienst
|21.05.2007
|Home Depot reduce
|UBS
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Home Depot Inc., The nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen