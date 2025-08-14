Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot verliert am Freitagvormittag

So entwickelt sich Home Depot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 345,65 EUR nach.

Die Home Depot-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr um 0,2 Prozent auf 345,65 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Home Depot-Aktie bis auf 345,65 EUR. Mit einem Wert von 345,65 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 11 Home Depot-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 06.12.2024 auf bis zu 412,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 293,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Home Depot-Aktie 17,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 9,00 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,16 USD.

Am 20.05.2025 hat Home Depot in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,45 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,60 USD je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 39,86 Mrd. USD, gegenüber 43,18 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,69 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 19.08.2025 dürfte Home Depot Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 18.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 14,99 USD je Aktie in den Home Depot-Büchern.

