Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Abend tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 329,70 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 19:59 Uhr 1,2 Prozent auf 329,70 EUR. Das Tagestief markierte die Home Depot-Aktie bei 329,05 EUR. Bei 332,80 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wurden via Tradegate 1.074 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.12.2024 bei 412,70 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (280,00 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Home Depot-Aktie 17,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Home Depot-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,00 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,12 USD.

Home Depot ließ sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,58 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 45,28 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 43,18 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 18.11.2025 dürfte Home Depot Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 17.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Home Depot.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 16,27 USD je Home Depot-Aktie.

