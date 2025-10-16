Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot verliert am Mittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 331,25 EUR ab.
Um 11:45 Uhr rutschte die Home Depot-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 1,0 Prozent auf 331,25 EUR ab. Die Home Depot-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 331,25 EUR ab. Mit einem Wert von 332,75 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Home Depot-Aktie belief sich zuletzt auf 138 Aktien.
Am 02.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 411,40 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,20 Prozent hinzugewinnen. Bei 295,00 EUR fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2025 9,00 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,12 USD aus.
Home Depot ließ sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,58 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 45,28 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 43,18 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Home Depot dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 17.11.2026.
Den erwarteten Gewinn je Home Depot-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 16,27 USD fest.
Home Depot mit verhaltenem Umsatzwachstum in Q2 - Jahresprognose bestätigt - Aktie springt an
Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: Über diese Dividende können sich Home Depot-Anleger freuen
Diese Veränderungen hat Starinvestor Ken Fisher im ersten Quartal 2025 an seinem Depot vorgenommen
