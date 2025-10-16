Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Home Depot am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 332,10 EUR.

Der Home Depot-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:43 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 332,10 EUR. Bei 332,10 EUR markierte die Home Depot-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 333,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 120 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 412,10 EUR erreichte der Titel am 06.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Home Depot-Aktie. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 293,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 11,74 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,12 USD. Im Vorjahr hatte Home Depot 9,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Home Depot ließ sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,60 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 45,28 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 43,18 Mrd. USD umgesetzt.

Am 18.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Home Depot veröffentlicht werden. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Home Depot möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Home Depot-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 16,27 USD fest.

