Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Donnerstagvormittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Home Depot. Das Papier von Home Depot befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 333,70 EUR ab.

Die Home Depot-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 333,70 EUR. Die Home Depot-Aktie sank bis auf 333,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 333,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1 Home Depot-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 412,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.12.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,49 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 293,10 EUR. Abschläge von 12,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 9,00 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,12 USD aus.

Am 19.08.2025 lud Home Depot zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,58 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 43,18 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 45,28 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Home Depot-Bilanz für Q3 2025 wird am 18.11.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Home Depot einen Gewinn von 16,27 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

