Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot reagiert am Montagnachmittag positiv
Die Aktie von Home Depot gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Home Depot-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.
Die Home Depot-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:46 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 340,40 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Home Depot-Aktie bei 342,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 342,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 363 Home Depot-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.12.2024 bei 412,10 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,06 Prozent. Bei einem Wert von 293,10 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie.
Die Dividendenausschüttung für Home Depot-Aktionäre betrug im Jahr 2025 9,00 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,16 USD belaufen.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Home Depot am 20.05.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,45 USD. Im Vorjahresviertel waren 4,60 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,69 Prozent auf 39,86 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 43,18 Mrd. USD gelegen.
Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Home Depot am 19.08.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 17.11.2026.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 14,99 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: Über diese Dividende können sich Home Depot-Anleger freuen
Diese Veränderungen hat Starinvestor Ken Fisher im ersten Quartal 2025 an seinem Depot vorgenommen
Home Depot-Aktie kaum bewegt: Wachstum bei Home Depot schwächelt
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.02.2025
|Home Depot Verkaufen
|DZ BANK
|18.05.2022
|Home Depot Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.03.2021
|Home Depot Outperform
|Credit Suisse Group
|19.08.2020
|Home Depot buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.2020
|Home Depot buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.2022
|Home Depot Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.03.2021
|Home Depot Outperform
|Credit Suisse Group
|19.08.2020
|Home Depot buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.2020
|Home Depot buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.2020
|Home Depot Outperform
|Credit Suisse Group
|20.08.2019
|Home Depot Neutral
|Credit Suisse Group
|16.07.2019
|Home Depot Hold
|Gabelli & Co
|19.08.2015
|Home Depot Hold
|Deutsche Bank AG
|17.11.2014
|Home Depot Hold
|Canaccord Adams
|15.11.2012
|Home Depot neutral
|Nomura
|26.02.2025
|Home Depot Verkaufen
|DZ BANK
|19.03.2008
|Home Depot Downgrade
|Morgan Keegan & Co., Inc.
|18.07.2007
|Home Depot reduce
|UBS
|11.07.2007
|Home Depot fern halten
|Frankfurter Tagesdienst
|21.05.2007
|Home Depot reduce
|UBS
