Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot gibt am Montagmittag nach

So entwickelt sich Home Depot

18.08.25 12:05 Uhr
Die Aktie von Home Depot gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Home Depot-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung um 0,3 Prozent auf 341,05 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Home Depot Inc., The
342,05 EUR 3,65 EUR 1,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 12:03 Uhr ging es für die Home Depot-Aktie nach unten. Im BMN-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 341,05 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Home Depot-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 340,20 EUR aus. Bei 340,80 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 128 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.12.2024 bei 412,60 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,98 Prozent über dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 293,85 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie.

Nachdem im Jahr 2025 9,00 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,16 USD aus.

Am 20.05.2025 legte Home Depot die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.04.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 3,45 USD gegenüber 4,60 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,69 Prozent auf 39,86 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 43,18 Mrd. USD gelegen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 19.08.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,99 USD je Home Depot-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Niloo / Shutterstock.com

