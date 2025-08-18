DAX24.332 +0,1%ESt505.453 +0,3%Top 10 Crypto15,93 ±-0,0%Dow44.912 -0,1%Nas21.630 ±0,0%Bitcoin98.563 -1,1%Euro1,1675 +0,1%Öl66,05 -0,6%Gold3.338 +0,2%
Neues Ukraine-Treffen im Fokus: DAX stabil -- Asiens Börsen uneins -- Palo Alto Networks-Gewinn enttäuscht - Ausblick macht Hoffnung -- NVIDIA, Rüstungsaktien, Apple, Novo Nordisk, Intel im Fokus
Nach Ukraine-Gipfel in Washington: DAX-Anleger bleiben vorsichtig
Daimler Truck-Analyse: RBC Capital Markets verleiht Daimler Truck-Aktie Outperform in jüngster Analyse
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Vormittag kaum bewegt

19.08.25 09:25 Uhr
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Vormittag kaum bewegt

Die Aktie von Home Depot hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Home Depot-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 339,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Home Depot Inc., The
338,25 EUR -1,55 EUR -0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:04 Uhr die Home Depot-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 339,20 EUR. Die Home Depot-Aktie legte bis auf 339,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Home Depot-Aktie bisher bei 339,20 EUR. Bei 339,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 2 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 412,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.12.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 21,49 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (293,10 EUR). Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 15,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Home Depot-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 9,00 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,16 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Home Depot am 20.05.2025. Das EPS wurde auf 3,45 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,60 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Home Depot im vergangenen Quartal 39,86 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Home Depot 43,18 Mrd. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 18.11.2025 dürfte Home Depot Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Home Depot rechnen Experten am 17.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Home Depot im Jahr 2026 14,99 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

