So entwickelt sich Home Depot

Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Mittwochnachmittag mit angezogener Handbremse

20.08.25 16:10 Uhr
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 349,10 EUR an der Tafel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Home Depot Inc., The
347,50 EUR -2,40 EUR -0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei der Home Depot-Aktie ließ sich um 15:46 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 349,10 EUR. Kurzfristig markierte die Home Depot-Aktie bei 351,10 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der Home Depot-Aktie ging bis auf 347,95 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 349,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.631 Home Depot-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 412,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.12.2024 erreicht. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 15,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 293,10 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Mit Abgaben von 16,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,18 USD, nach 9,00 USD im Jahr 2025.

Am 19.08.2025 hat Home Depot die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 4,58 USD. Im letzten Jahr hatte Home Depot einen Gewinn von 4,60 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 43,18 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 45,28 Mrd. USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 18.11.2025 dürfte Home Depot Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 17.11.2026.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Home Depot-Gewinn in Höhe von 14,99 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

