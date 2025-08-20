DAX24.293 +0,1%ESt505.462 -0,2%Top 10 Crypto15,49 -4,3%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin96.746 -1,3%Euro1,1604 -0,4%Öl67,54 +0,8%Gold3.339 -0,3%
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Abend mit negativen Vorzeichen

21.08.25 20:24 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Home Depot. Zuletzt ging es für die Home Depot-Aktie nach unten. Im BMN-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 342,00 EUR.

Die Home Depot-Aktie notierte im BMN-Handel um 20:19 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 342,00 EUR. Im Tief verlor die Home Depot-Aktie bis auf 341,25 EUR. Bei 344,15 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 125 Home Depot-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.12.2024 auf bis zu 412,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 17,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 293,85 EUR am 09.04.2025. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 16,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,12 USD. Im Vorjahr hatte Home Depot 9,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 19.08.2025 äußerte sich Home Depot zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Home Depot ein EPS von 4,60 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Home Depot im vergangenen Quartal 45,28 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Home Depot 43,18 Mrd. USD umsetzen können.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Home Depot wird am 18.11.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 17.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Home Depot im Jahr 2026 14,99 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

