DAX deutlich schwächer -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. brechen ein -- SAP, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Fokus
Notierung im Blick

Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Mittag im Minusbereich

21.11.25 12:04 Uhr
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Mittag im Minusbereich

Die Aktie von Home Depot gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Home Depot-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 289,55 EUR ab.

Die Home Depot-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:44 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 289,55 EUR.

Am 06.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 412,10 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Home Depot-Aktie 42,32 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2025 (287,20 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten Home Depot-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,00 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,18 USD.

Home Depot ließ sich am 18.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,62 USD, nach 3,67 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,82 Prozent auf 41,35 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 40,22 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Home Depot wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 24.02.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Home Depot einen Gewinn von 14,60 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Analysen zu Home Depot Inc., The

DatumRatingAnalyst
18.11.2025Home Depot VerkaufenDZ BANK
26.02.2025Home Depot VerkaufenDZ BANK
18.05.2022Home Depot BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.03.2021Home Depot OutperformCredit Suisse Group
19.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
18.05.2022Home Depot BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.03.2021Home Depot OutperformCredit Suisse Group
19.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
18.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
17.08.2020Home Depot OutperformCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
20.08.2019Home Depot NeutralCredit Suisse Group
16.07.2019Home Depot HoldGabelli & Co
19.08.2015Home Depot HoldDeutsche Bank AG
17.11.2014Home Depot HoldCanaccord Adams
15.11.2012Home Depot neutralNomura
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Home Depot VerkaufenDZ BANK
26.02.2025Home Depot VerkaufenDZ BANK
19.03.2008Home Depot DowngradeMorgan Keegan & Co., Inc.
18.07.2007Home Depot reduceUBS
11.07.2007Home Depot fern haltenFrankfurter Tagesdienst

