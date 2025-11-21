Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Mittag im Minusbereich
Die Aktie von Home Depot gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Home Depot-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 289,55 EUR ab.
Die Home Depot-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:44 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 289,55 EUR.
Am 06.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 412,10 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Home Depot-Aktie 42,32 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2025 (287,20 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 erhielten Home Depot-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,00 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,18 USD.
Home Depot ließ sich am 18.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,62 USD, nach 3,67 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,82 Prozent auf 41,35 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 40,22 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Home Depot wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 24.02.2026 vorlegen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Home Depot einen Gewinn von 14,60 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Home Depot-Aktie fällt: Pessimistischer für 2025
Home Depot mit verhaltenem Umsatzwachstum in Q2 - Jahresprognose bestätigt - Aktie springt an
Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: Über diese Dividende können sich Home Depot-Anleger freuen
Analysen zu Home Depot Inc., The
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Home Depot Verkaufen
|DZ BANK
|26.02.2025
|Home Depot Verkaufen
|DZ BANK
|18.05.2022
|Home Depot Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.03.2021
|Home Depot Outperform
|Credit Suisse Group
|19.08.2020
|Home Depot buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.05.2022
|Home Depot Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.03.2021
|Home Depot Outperform
|Credit Suisse Group
|19.08.2020
|Home Depot buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.2020
|Home Depot buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.2020
|Home Depot Outperform
|Credit Suisse Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2019
|Home Depot Neutral
|Credit Suisse Group
|16.07.2019
|Home Depot Hold
|Gabelli & Co
|19.08.2015
|Home Depot Hold
|Deutsche Bank AG
|17.11.2014
|Home Depot Hold
|Canaccord Adams
|15.11.2012
|Home Depot neutral
|Nomura
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Home Depot Verkaufen
|DZ BANK
|26.02.2025
|Home Depot Verkaufen
|DZ BANK
|19.03.2008
|Home Depot Downgrade
|Morgan Keegan & Co., Inc.
|18.07.2007
|Home Depot reduce
|UBS
|11.07.2007
|Home Depot fern halten
|Frankfurter Tagesdienst
