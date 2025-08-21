Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot tendiert am Nachmittag nordwärts
Die Aktie von Home Depot gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Home Depot-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 344,20 EUR.
Im Tradegate-Handel gewannen die Home Depot-Papiere um 16:00 Uhr 0,4 Prozent. Die Home Depot-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 345,45 EUR. Bei 344,10 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wurden via Tradegate 419 Home Depot-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.12.2024 bei 412,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Home Depot-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 280,00 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Home Depot-Aktie 18,65 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2025 9,00 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,12 USD aus.
Home Depot gewährte am 19.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 4,58 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Home Depot noch ein Gewinn pro Aktie von 4,60 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Home Depot im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 45,28 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 43,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 17.11.2026.
Von Analysten wird erwartet, dass Home Depot im Jahr 2026 14,99 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
