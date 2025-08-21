Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Freitagvormittag gefragt

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Home Depot. Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 343,80 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:04 Uhr 0,3 Prozent auf 343,80 EUR. Die Home Depot-Aktie legte bis auf 344,10 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 344,10 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 60 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 412,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.12.2024). Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 16,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 280,00 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 18,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Home Depot-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,12 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Home Depot 9,00 USD aus.

Home Depot gewährte am 19.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 4,58 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,60 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 45,28 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 43,18 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 14,99 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

