DAX24.324 +0,1%ESt505.479 +0,3%Top 10 Crypto15,95 +1,8%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin97.426 +0,7%Euro1,1597 -0,1%Öl67,56 -0,2%Gold3.330 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Palantir A2QA4J Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Powell-Rede: DAX stabil -- Asiens Börsen höher -- Zoom steigert Umsatz - Gewinn unter Prognosen -- NVIDIA stoppt wohl Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- DHL, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie weiter erholt nach Einstellungsstopp, möglichen Entlassungen & Co. Novo Nordisk-Aktie weiter erholt nach Einstellungsstopp, möglichen Entlassungen & Co.
Hecla Mining: Silberriese erhöht die Fördermenge! Rekordgewinne dank starker Edelmetallpreise! Hecla Mining: Silberriese erhöht die Fördermenge! Rekordgewinne dank starker Edelmetallpreise!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Mittwoch 18 Uhr live: So investierst Du mit ETFs erfolgreich in Aktien ohne schlaflose Nächte - Jetzt Plätze sichern!
Kursentwicklung

Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Freitagvormittag gefragt

22.08.25 09:25 Uhr
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Freitagvormittag gefragt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Home Depot. Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 343,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Home Depot Inc., The
341,40 EUR -3,60 EUR -1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:04 Uhr 0,3 Prozent auf 343,80 EUR. Die Home Depot-Aktie legte bis auf 344,10 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 344,10 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 60 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 412,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.12.2024). Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 16,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 280,00 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 18,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Home Depot-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,12 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Home Depot 9,00 USD aus.

Home Depot gewährte am 19.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 4,58 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,60 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 45,28 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 43,18 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 14,99 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Home Depot mit verhaltenem Umsatzwachstum in Q2 - Jahresprognose bestätigt - Aktie springt an

Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: Über diese Dividende können sich Home Depot-Anleger freuen

Diese Veränderungen hat Starinvestor Ken Fisher im ersten Quartal 2025 an seinem Depot vorgenommen

In eigener Sache

Übrigens: Home Depot und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Home Depot

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Home Depot

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Nachrichten zu Home Depot Inc., The

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Home Depot Inc., The

DatumRatingAnalyst
26.02.2025Home Depot VerkaufenDZ BANK
18.05.2022Home Depot BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.03.2021Home Depot OutperformCredit Suisse Group
19.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
18.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
18.05.2022Home Depot BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.03.2021Home Depot OutperformCredit Suisse Group
19.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
18.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
17.08.2020Home Depot OutperformCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
20.08.2019Home Depot NeutralCredit Suisse Group
16.07.2019Home Depot HoldGabelli & Co
19.08.2015Home Depot HoldDeutsche Bank AG
17.11.2014Home Depot HoldCanaccord Adams
15.11.2012Home Depot neutralNomura
DatumRatingAnalyst
26.02.2025Home Depot VerkaufenDZ BANK
19.03.2008Home Depot DowngradeMorgan Keegan & Co., Inc.
18.07.2007Home Depot reduceUBS
11.07.2007Home Depot fern haltenFrankfurter Tagesdienst
21.05.2007Home Depot reduceUBS

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Home Depot Inc., The nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen