Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Freitagmittag stabil
Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 342,65 EUR.
Mit einem Wert von 342,65 EUR bewegte sich die Home Depot-Aktie um 12:01 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Wert des Tages markierte die Home Depot-Aktie bei 344,95 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Home Depot-Aktie bis auf 342,65 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 344,10 EUR. Bisher wurden via Tradegate 296 Home Depot-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 06.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 412,70 EUR. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 20,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 280,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Home Depot-Aktie 18,28 Prozent sinken.
Experten gehen davon aus, dass Home Depot-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,12 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Home Depot 9,00 USD aus.
Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Home Depot am 19.08.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,58 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,60 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 45,28 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 43,18 Mrd. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 18.11.2025 erwartet. Home Depot dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 14,99 USD je Aktie belaufen.
