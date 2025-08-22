Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Vormittag mit Verlusten
Die Aktie von Home Depot gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Home Depot befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 351,70 EUR ab.
Um 09:04 Uhr fiel die Home Depot-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 351,70 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Home Depot-Aktie bei 351,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 351,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6 Home Depot-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 06.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 412,10 EUR. 17,17 Prozent Plus fehlen der Home Depot-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 293,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie.
Home Depot-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 9,00 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,12 USD aus.
Am 19.08.2025 äußerte sich Home Depot zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,58 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 4,60 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,87 Prozent auf 45,28 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 43,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2025 terminiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2026 erwartet.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 14,99 USD je Home Depot-Aktie.
