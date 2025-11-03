DAX24.132 +0,7%Est505.679 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,72 -1,2%Nas23.829 +0,4%Bitcoin92.743 -3,3%Euro1,1521 -0,1%Öl64,83 -0,4%Gold4.012 +0,2%
Heute im Fokus
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX letztlich höher -- US-Börsen uneins -- Berkshire Hathaway mit mehr Gewinn -- OpenAI sichert sich Rechenleistung von Amazon -- Apple, BioNTech, Palantir im Fokus
Profil
Aktienentwicklung

Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Montagabend tiefer

03.11.25 20:23 Uhr
Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Montagabend tiefer

Die Aktie von Honeywell gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Honeywell-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,6 Prozent auf 198,19 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Honeywell
172,30 EUR -1,34 EUR -0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Honeywell gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:07 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 198,19 USD abwärts. Der Kurs der Honeywell-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 197,12 USD nach. Mit einem Wert von 201,33 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 381.449 Honeywell-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 242,50 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Honeywell-Aktie somit 18,27 Prozent niedriger. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 179,47 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Honeywell-Aktie derzeit noch 9,45 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,27 USD. Im Vorjahr erhielten Honeywell-Aktionäre 4,37 USD je Wertpapier.

Honeywell veröffentlichte am 23.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,86 USD, nach 2,16 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,73 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,41 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.01.2026 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 10,09 USD je Aktie in den Honeywell-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Honeywell-Aktie

Honeywell-Aktie stärker: Erwartungen im dritten Quartal geschlagen

Ausblick: Honeywell legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

In eigener Sache

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com

