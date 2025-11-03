DAX24.155 +0,8%Est505.682 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,61 -1,9%Nas23.772 +0,2%Bitcoin93.036 -3,0%Euro1,1509 -0,2%Öl64,64 -0,7%Gold4.013 +0,3%
Notierung im Blick

Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Nachmittag mit Kursabschlägen

03.11.25 16:08 Uhr
Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Nachmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Honeywell gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Honeywell-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 198,85 USD.

Honeywell
172,30 EUR -1,34 EUR -0,77%
Die Honeywell-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,2 Prozent auf 198,85 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Honeywell-Aktie ging bis auf 198,00 USD. Bei 201,33 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 123.591 Honeywell-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 242,50 USD. Dieser Kurs wurde am 13.11.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Honeywell-Aktie ist somit 21,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 179,47 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 9,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Honeywell seine Aktionäre 2024 mit 4,37 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,27 USD je Aktie ausschütten.

Am 23.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,16 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Honeywell 10,41 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,73 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Honeywell am 29.01.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Honeywell einen Gewinn von 10,09 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com

