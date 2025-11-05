DAX24.050 +0,4%Est505.669 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,04 +1,9%Nas23.586 +1,0%Bitcoin90.799 +2,6%Euro1,1489 ±0,0%Öl63,52 -1,3%Gold3.986 +1,4%
Notierung im Blick

Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Honeywell am Mittwochabend zu

05.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Honeywell zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Honeywell-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 198,37 USD.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Honeywell
169,86 EUR -0,70 EUR -0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Honeywell-Aktie konnte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 198,37 USD. Die Honeywell-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 199,62 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 196,18 USD. Zuletzt wechselten 363.652 Honeywell-Aktien den Besitzer.

Am 13.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 242,50 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,25 Prozent. Bei einem Wert von 179,47 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Derzeit notiert die Honeywell-Aktie damit 10,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Honeywell-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,37 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,29 USD ausgeschüttet werden.

Am 23.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,86 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,16 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 10,41 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,73 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 29.01.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,21 USD je Honeywell-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Honeywell-Aktie

In eigener Sache

Ausgewählte Hebelprodukte auf Honeywell

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Honeywell

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com

Nachrichten zu Honeywell

DatumMeistgelesen
