Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Honeywell am Mittwochabend zu
Die Aktie von Honeywell zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Honeywell-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 198,37 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Honeywell-Aktie konnte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 198,37 USD. Die Honeywell-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 199,62 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 196,18 USD. Zuletzt wechselten 363.652 Honeywell-Aktien den Besitzer.
Am 13.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 242,50 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,25 Prozent. Bei einem Wert von 179,47 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Derzeit notiert die Honeywell-Aktie damit 10,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Für Honeywell-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,37 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,29 USD ausgeschüttet werden.
Am 23.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,86 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,16 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 10,41 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,73 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 29.01.2026 erwartet.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,21 USD je Honeywell-Aktie belaufen.
Die aktuellsten News zur Honeywell-Aktie
Honeywell-Aktie stärker: Erwartungen im dritten Quartal geschlagen
Ausblick: Honeywell legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Alle: Alle Empfehlungen