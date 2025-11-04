DAX23.949 -0,8%Est505.660 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,81 -2,7%Nas23.368 -2,0%Bitcoin87.868 -5,0%Euro1,1483 -0,3%Öl64,42 -0,7%Gold3.937 -1,6%
Honeywell im Blick

Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell gibt am Dienstagabend nach

04.11.25 20:23 Uhr
Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell gibt am Dienstagabend nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Honeywell. Zuletzt ging es für die Honeywell-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 195,65 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Honeywell
170,56 EUR -1,74 EUR -1,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Honeywell-Aktie musste um 20:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 195,65 USD abwärts. Die Honeywell-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 194,71 USD ab. Bei 197,66 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ 342.166 Honeywell-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (242,50 USD) erklomm das Papier am 13.11.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 179,47 USD ab. Mit Abgaben von 8,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Honeywell-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,37 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,27 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Honeywell am 23.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,86 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,16 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Honeywell in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,41 Mrd. USD im Vergleich zu 9,73 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Honeywell am 29.01.2026 vorlegen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Honeywell ein EPS in Höhe von 10,18 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen