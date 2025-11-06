Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell büßt am Abend ein

So bewegt sich Honeywell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Honeywell. Die Honeywell-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 196,46 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 20:07 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 196,46 USD. Zwischenzeitlich weitete die Honeywell-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 195,23 USD aus. Bei 196,18 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Honeywell-Aktie belief sich zuletzt auf 350.480 Aktien.

Bei einem Wert von 242,50 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.11.2024). Mit einem Zuwachs von 23,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 179,47 USD ab. Mit einem Kursverlust von 8,65 Prozent würde die Honeywell-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,37 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,29 USD.

Honeywell veröffentlichte am 23.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,86 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,16 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 10,41 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,73 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 29.01.2026 dürfte Honeywell Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

In der Honeywell-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,21 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

