DAX fester -- US-Börsen uneins -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- EchoStar, AMD, Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, ASML, Munich Re, Porsche, Amazon, Conti, Gold im Fokus
Notierung im Fokus

Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Montagnachmittag mit Einbußen

08.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Honeywell gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 213,09 USD.

Die Honeywell-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 213,09 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Honeywell-Aktie bisher bei 212,79 USD. Bei 214,58 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Honeywell-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 70.720 Stück gehandelt.

Am 13.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 242,50 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Honeywell-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 179,47 USD. Abschläge von 15,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Honeywell-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,37 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,50 USD ausgeschüttet werden.

Honeywell veröffentlichte am 24.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 2,45 USD. Im letzten Jahr hatte Honeywell einen Gewinn von 2,36 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 10,35 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Honeywell 9,58 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Honeywell-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,56 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com

