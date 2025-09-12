DAX23.734 +0,2%ESt505.438 +0,9%Top 10 Crypto16,23 -1,0%Dow45.829 ±-0,0%Nas22.345 +0,9%Bitcoin97.521 -0,9%Euro1,1772 +0,3%Öl67,25 +0,6%Gold3.682 +1,1%
Honeywell im Fokus

Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Nachmittag im Plus

15.09.25 16:13 Uhr
Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Nachmittag im Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Honeywell. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 211,93 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Honeywell
179,76 EUR -1,34 EUR -0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr wies die Honeywell-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 211,93 USD nach oben. In der Spitze legte die Honeywell-Aktie bis auf 212,04 USD zu. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 211,65 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 79.809 Honeywell-Aktien.

Bei 242,50 USD markierte der Titel am 13.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Honeywell-Aktie somit 12,61 Prozent niedriger. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 179,47 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Honeywell-Aktie 15,31 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 4,37 USD an Honeywell-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,50 USD aus.

Am 24.07.2025 hat Honeywell in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,45 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Honeywell 2,36 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 10,35 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,58 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Honeywell im Jahr 2025 10,56 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Honeywell

DatumRatingAnalyst
08.01.2019Honeywell International PerformOppenheimer & Co. Inc.
15.02.2018Honeywell International OverweightBarclays Capital
03.01.2018Honeywell International Sector PerformRBC Capital Markets
14.12.2017Honeywell International BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
23.10.2017Honeywell International OutperformRBC Capital Markets
