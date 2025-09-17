Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Honeywell im Blick

Die Aktie von Honeywell gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Honeywell-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 212,06 USD.

Das Papier von Honeywell konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 212,06 USD. Die Honeywell-Aktie legte bis auf 212,20 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 211,01 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 102.582 Honeywell-Aktien.

Am 13.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 242,50 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Honeywell-Aktie somit 12,55 Prozent niedriger. Bei 179,47 USD erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Honeywell-Aktie ist somit 15,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 4,37 USD an Honeywell-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,50 USD aus.

Am 24.07.2025 legte Honeywell die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 2,45 USD. Im letzten Jahr hatte Honeywell einen Gewinn von 2,36 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Honeywell im vergangenen Quartal 10,35 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Honeywell 9,58 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2025 veröffentlicht.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Honeywell-Gewinn in Höhe von 10,56 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

