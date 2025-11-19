Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Mittwochabend mit roter Tendenz
Die Aktie von Honeywell gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Honeywell-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 190,38 USD abwärts.
Die Honeywell-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:07 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 190,38 USD. In der Spitze büßte die Honeywell-Aktie bis auf 189,04 USD ein. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 190,68 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 337.017 Honeywell-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 10.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 241,68 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Honeywell-Aktie 26,95 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 179,47 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Honeywell-Aktie 5,73 Prozent sinken.
Zuletzt erhielten Honeywell-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,37 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,22 USD aus.
Am 23.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Honeywell hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,86 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,16 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 10,41 Mrd. USD gegenüber 9,73 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 29.01.2026 erwartet.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Honeywell-Gewinn in Höhe von 10,34 USD je Aktie aus.
