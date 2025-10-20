Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

DAX24.291 +1,9%Est505.687 +1,4%MSCI World4.346 +1,1%Top 10 Crypto15,17 +6,2%Nas23.015 +1,5%Bitcoin95.493 +2,5%Euro1,1657 ±-0,0%Öl60,72 -1,0%Gold4.351 +2,4%
Handelsstreit im Fokus: DAX letztlich wieder über 24.000-Punkte-Marke -- Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering, Plug Power im Fokus
20.10.25 16:08 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Honeywell. Zuletzt ging es für das Honeywell-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 204,79 USD.

Das Papier von Honeywell konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,9 Prozent auf 204,79 USD. Zwischenzeitlich stieg die Honeywell-Aktie sogar auf 205,35 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 204,34 USD. Bisher wurden heute 64.738 Honeywell-Aktien gehandelt.

Am 13.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 242,50 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 18,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 179,47 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 12,36 Prozent könnte die Honeywell-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,50 USD, nach 4,37 USD im Jahr 2024.

Am 24.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,45 USD. Im Vorjahresviertel hatte Honeywell 2,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,13 Prozent auf 10,35 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Honeywell-Bilanz für Q3 2025 wird am 23.10.2025 erwartet. Schätzungsweise am 22.10.2026 dürfte Honeywell die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 10,53 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Aktien von IonQ, Rigetti & D-Wave im Fokus: NVIDIA beteiligt sich an Kapitalerhöhung für Quantinuum

Honeywell-Aktie dennoch tiefer: Honeywell mit Plus bei Umsatz und Gewinn

mehr Analysen