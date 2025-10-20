Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell präsentiert sich am Abend fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Honeywell zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Honeywell-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 206,13 USD.

Das Papier von Honeywell konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,6 Prozent auf 206,13 USD. Die Honeywell-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 206,16 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 204,34 USD. Von der Honeywell-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 282.522 Stück gehandelt.

Am 13.11.2024 markierte das Papier bei 242,50 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Honeywell-Aktie liegt somit 15,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 179,47 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 12,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,50 USD, nach 4,37 USD im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Honeywell am 24.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,45 USD gegenüber 2,36 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Honeywell im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,35 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 9,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Honeywell-Anleger Experten zufolge am 22.10.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,53 USD je Honeywell-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

