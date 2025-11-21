Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell tendiert am Freitagnachmittag fester

So entwickelt sich Honeywell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Honeywell. Das Papier von Honeywell legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,1 Prozent auf 188,33 USD.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von Honeywell zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,1 Prozent auf 188,33 USD. Die Honeywell-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 189,06 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 188,47 USD. Bisher wurden via NASDAQ 178.359 Honeywell-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 241,68 USD erreichte der Titel am 10.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,33 Prozent. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 179,47 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Honeywell-Aktie liegt somit 4,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Honeywell-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,24 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Honeywell 4,37 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Honeywell am 23.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,16 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Honeywell hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,41 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,73 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 29.01.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,37 USD je Aktie belaufen.

